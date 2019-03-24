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لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات توضح مصير امتحان اللغة العربية الإلكترونى

الأحد، 24 مارس 2019 05:33 م
لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات توضح مصير امتحان اللغة العربية الإلكترونى طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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بدأت اليوم الأحد أول تجربة فى الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى فى الثانوية التراكمية، ويقدم "اليوم السابع" فى 10 معلومات مصير امتحان اللغة العربية كالتالى:
1- الطلاب بدأوا امتحاناتهم فى التاسعة صباح اليوم ومستمرة حتى 9 مساء. 
2- كثير من الطلاب لم يؤدوا امتحاناتهم بسبب ضعف الإنترنت وأيضا وقوع منصة الامتحان.
4- نسبة معقولة من الطلاب أدوا امتحاناتهم وما زالوا يختبرون فى المنازل بعد حصولهم على كلمة المرور واسم المستخدم وكود الامتحان. 
5- الوزارة تجرى تعديلات لإصلاح المشكلات الفنية التى ظهرت فى الامتحان.
6- الطلاب الذين لم يؤدون الامتحان بسبب مشكلات فنية الوزارة تدرس اتاحت الامتحان على موقعها حتى يتدربوا عليه مع دراسة إعادة الامتحان مرة أخرى.
7- غرفة عمليات الوزارة رصدت كل المشكلات وجارى التعامل معها.
8- هناك محاولات من البعض للتشويش على النظام الجديد بدليل دخول قرابة 2 مليون على منصة الامتحان فى حين أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى لا يتخطى الـ700 ألف طالب.
9- الامتحانات الإلكترونية مستمرة وفق جدول الامتحانات والذى بدأ اليوم 24 مارس وينتهى 4 أبريل.
10- الامتحان تجريبى هدف التدريب فقط ومن ثم فالمشكلة التى ظهرت هدفها تلاشى المشكلات فى الامتحانات القادمة كمان أن الطالب الذى لم يتمكن من الاختبار لن يؤثر على مستقبله أو درجاته أو الانتقال إلى الصف الثانى الثانوى. 

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