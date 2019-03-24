قناة BBC في عيون المصريين: تنفذ أجندة إرهابية ..صور

كتبت : دينا الحسيني

تخطت هيئة الإذاعة البريطانية BBC كل الخطوط الحمراء، واستمرت في الإساءة إلي الشعب المصري والتطاول علي الرموز الوطنية، بعرض فيديوهات مفبركة عن مجريات الأحداث بمصر والتي لا تمت إلي الحقيقة بصلة .

فكعادة الشعب المصري الذي لا يسمح بأي تجاوز في حق وطنه، استعان بأقوي رد للزعيم الراحل جمال عبد الناصر علي تجاوزات تلك القناة التي إعتادت منذ عشرات السنوات على التطاول، ودشن المصريين هاشتاج تصدر مواقع التواصل الإجتماعي بعنوان " بي بي سي ولاد ستين " للرد علي تلك الجوازات .

وجاء تعليقات رواد السوشيال لتؤكد أن تلك القناة تنفذ أجندة إرهابية، وتستهدف مصر بحملات مدفوعة الثمن وموجهة، ووصفها المصريين علي السوشيال بانها قناة إرهابية تبث الأكاذيب، مطالبين بغلق مكتبها بالقاهرة .