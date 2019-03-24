video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 02:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قناة BBC في عيون المصريين: تنفذ أجندة إرهابية ..صور

الأحد، 24 مارس 2019 01:00 ص
قناة BBC في عيون المصريين: تنفذ أجندة إرهابية ..صور قناة BBC
كتبت : دينا الحسيني
إضافة تعليق
تخطت هيئة الإذاعة البريطانية BBC كل الخطوط الحمراء، واستمرت في الإساءة إلي الشعب المصري والتطاول علي الرموز الوطنية، بعرض فيديوهات مفبركة عن مجريات الأحداث بمصر والتي لا تمت إلي الحقيقة بصلة .
 
فكعادة الشعب المصري الذي لا يسمح بأي تجاوز في حق وطنه، استعان بأقوي رد للزعيم الراحل جمال عبد الناصر علي تجاوزات تلك القناة التي إعتادت منذ عشرات السنوات على التطاول، ودشن المصريين هاشتاج تصدر مواقع التواصل الإجتماعي بعنوان " بي بي سي ولاد ستين " للرد علي تلك الجوازات .
 
وجاء تعليقات رواد السوشيال لتؤكد أن تلك القناة تنفذ أجندة إرهابية، وتستهدف مصر بحملات مدفوعة الثمن وموجهة، ووصفها المصريين علي السوشيال بانها قناة إرهابية تبث الأكاذيب، مطالبين بغلق مكتبها بالقاهرة .
 
BBC (1)
 

 

BBC (2)
 

 

BBC (3)
 

 

BBC (4)
 

 

BBC (5)
 

 

BBC (6)
 

 

BBC (7)
 

 

BBC (8)
 

 

BBC (9)
 

 

BBC (10)
 

 

BBC (11)
 

 

BBC (12)
 

 

BBC (13)
 

 

BBC (14)
 

 

BBC (15)
 

 

BBC (16)
 

 

BBC (17)
 

 

BBC (18)
 

 

BBC (19)
 

 

BBC (20)
 

 

BBC (21)

 


إضافة تعليق




لا تفوتك
القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة

القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة

الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم

الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم

التعليم توضح آلية دخول طلاب أولى ثانوى على الامتحان الإلكترونى.. وتؤكد: الاختبارات مؤمنة وهناك أدوات تحكم مركزية فى النظام بأكمله.. طارق شوقى: رغم حملات التشكيك توجد استجابة سريعة من الطلاب لفرص التعلم الجديدة

التعليم توضح آلية دخول طلاب أولى ثانوى على الامتحان الإلكترونى.. وتؤكد: الاختبارات مؤمنة وهناك أدوات تحكم مركزية فى النظام بأكمله.. طارق شوقى: رغم حملات التشكيك توجد استجابة سريعة من الطلاب لفرص التعلم الجديدة

"الجولان والقدس ومزارع شبعا" على طاولة الزعماء العرب فى القمة العربية بتونس.. مطالبات برد عربي حاسم على إعلان الهضبة السورية إسرائيلية.. ومخاوف من تحركات صهيونية لسرقة جزء من التراب اللبنانى

"الجولان والقدس ومزارع شبعا" على طاولة الزعماء العرب فى القمة العربية بتونس.. مطالبات برد عربي حاسم على إعلان الهضبة السورية إسرائيلية.. ومخاوف من تحركات صهيونية لسرقة جزء من التراب اللبنانى

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

محمد رشاد ومى حلمى يرفعان شعار دارى على شمعتك تقيد فى زواجهما

محمد رشاد ومى حلمى يرفعان شعار دارى على شمعتك تقيد فى زواجهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة