قلق بين طلاب الصف الأول الثانوي بسبب تأخر امتحان اللغة العربية بالشرقية

سادت حالة من القلق بين طلاب الصف الأول الثانوي بالشرقية، بسبب تأخر امتحان التجريبي الخاص بمادة اللغة العربية و الذي يتم اجراؤها عبر جهاز التابلت.

ومن جانبه قال رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الوزارة تطمئن جميع طلاب الصف الآول الثانوي وأولياء الأمور وتدعوهم لعدم القلق نتيجة تأخر انطلاق امتحان اللغة العربية، بسبب بعض المشاكل التقنية والتي يتم العمل حاليًا على حلها في أسرع وقت، مؤكداً أن هذا الاختبار تدريبي للطلاب ولقياس أداء المنظومة والمكونات الخاصة بالشبكات وأجهزة التابلت.

وأوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان ممتد لمدة 12 ساعة لكل امتحان، على أن تحسب مدة الامتحان بدايًة من فتحه على التابلت، بعد ادخال الطالب الكود الخاص به والذي سيستلمه من المراقب أو أخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة، كما أن الطالب متاح له أن يؤدي الإمتحان في أي مكان متوفر به الإنترنت.