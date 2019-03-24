فيديو وصور.. لحظات مرعبة من داخل السفينة النرويجية بعد توقف محركاتها

كتب محمد عبد العظيم

لحظات مرعبة عاشها ما يقرب من 1300 راكب على متن السفينة النرويجية التى توقفت محركاتها عن العمل وهي في عرض البحر، قبالة السواحل الغربية للبلاد، وسط الأمواج المرتفعة وحالة من الطقس السيئ.



السفينة تتمايل يمينا ويسارا بعد تعطل المحرك

وكانت المروحيات النرويجية استطاعت تنفيذ عملية إجلاء لنحو 1300 شخص من على متن سفينة سياحية تعطلت محركاتها قبالة السواحل الغربية للبلاد وسط أمواج وأحوال جوية سيئة، وقال مركز الإسعاف فى جنوب النرويج، إن "السفينة السياحية "فايكينج سكاى" وجهت نداء استغاثة بسبب وجود مشاكل فى المحرك وسط أحوال جوية سيئة".



تمايل السفينة النرويجية بعد توقف محركها



حالة رعب عاشها ما يقرب 1300 راكب بعد تعطل السفينة

وكانت السلطات قد قررت على الفور عقب وصول نداء استغاثة إجلاء الركاب على متن مروحيات بسبب الأمواج العاتية، حيث يتم رفع الركاب من السفينة إلى المروحية بواسطة الحبال.