طلاب الثانوية بشمال سيناء يبدأون الامتحان الإليكترونى

شمال سيناء - محمد حسين

بدأ اليوم طلاب الصف الأول الثانوى بشمال سيناء الامتحان الإليكترونى.

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء للـ "اليوم السابع"، إن الطلبة استلموا من مدارسهم الكود الخاص بالامتحان، وبدء بعضهم الامتحانات داخل المدارس وأخرين فضلوا أداء الامتحانات من أماكن تتوفر فيها خدمات الأنترنت بشكل أفضل .

وأضافات مرتجى، إنه بعد انتهاء الوقت المخصص للامتحان فى الساعة 9 مساء سيتم حصر من أنهوا أول يوم امتحانات .

من ناحيتهم اشتكى الطلبة وأولياء الأمور من مشكلة تردى وضعف شبكات الأنترنت، وهو ما أعاق الدخول على الأجهزة، وقال طلبة إنه سينتظرون بعض الوقت لحين تحسن سرعة الإنترنت فى شمال سيناء .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه تمت إعادة تشغيل منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام بعد صعوبة التحميل فى التاسعة صباح اليوم الأحد، تزامنا مع إنطلاق الامتحان الإلكترونى الأول للطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن سبب صعوبة تحميل المنصة هو أن قرابة 2 مليون و100 ألف حاولوا الدخول عليها فى توقيت واحد.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المنصة تعمل بشكل جيدا حاليا وجارى رصد أى مشكلات قد تطرأ من قبل غرفة العمليات، كما أنه على الطلاب أن يطمئنوا لأن الامتحان ممتد حتى التاسعة مساء اليوم.