طارق شوقى: 4,7 مليون هجموا على موقع الامتحانات من داخل وخارج مصر

كتب أيمن رمضان

طمئن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع الطلاب على المنظومة التعليمية الجديدة وخاصة المتعلقة بالتابلت والنظام الإلكترونى، موضحاً أن سبب الأزمة التى وقعت اليوم يعود إلى وجود 4,7 مليون كانوا يهاجمون النظام التعليمى الجديد من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، الأمر الذى تسبب فى ضعف السرعات.

وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية "mbc مصر"، أن الوزارة اكتشفت أمور غريبة فى حجم الدخول على السيرفر، بطريقة غير طبيعية من داخل وخارج الجمهورية، وتابع:"يوجد فريق مشكل فى مصر وأمريكا يعملون على التحقق من الواقعة.. وقمنا بإغلاق الموقع من الخارج ونعمل الآن على غلقه فى الداخل المصرى على أبنائنا الطلاب، وهذه تفاصيل فنية لا تعنى الكثير لكنها فى غاية الأهمية لنا".

ولفت إلى أن الطلاب المقرر لهم الامتحان اليوم 650 ألف طالب المتاح لهم الامتحانات، وهؤلاء لا يشكلون أى ضغط على السيستم مطلقاً ولكن فور وجود هذه الضغط قمنا بمضاعفة مساحة وسرعة السيرفر لـ15 ضعف مما هو عليه.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن التغيير ليس التابلت والشبكات ولكن فى طريقة المذاكرة ونظام الامتحانات والاعتماد على الفهم وليس الحفظ، وتابع:"على جميع الطلاب وأولياء الأمور عدم الشعور بالقلق كون الامتحان من غير درجات ولا علاقة له بالنجاح والسقوط".

ولفت "شوقى"، إلى أن كل ما حدث لا علاقة له بالبنية التحتية كوننا مستعدين بشكل كامل، والدليل على ذلك أننا اكتشفنا تفاصيل ما حدث اليوم فى مدة زمنية قصيرة وقمنا بمعالجتها، وتابع:"هذه تجربة ضخمة ومعقدة تكنولوجياً ..لا أريد أن أشغل المواطنين بأمور فنية أو تفاصيل لا نريد الإعلان عنها ولكن غداً سيكون لدينا شكل جديد تماما".