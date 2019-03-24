video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 11:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طارق شوقى: 4,7 مليون هجموا على موقع الامتحانات من داخل وخارج مصر

الأحد، 24 مارس 2019 11:18 م
طارق شوقى: 4,7 مليون هجموا على موقع الامتحانات من داخل وخارج مصر الإعلامى عمرو أديب
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

طمئن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع الطلاب على المنظومة التعليمية الجديدة وخاصة المتعلقة بالتابلت والنظام الإلكترونى، موضحاً أن سبب الأزمة التى وقعت اليوم يعود إلى وجود  4,7 مليون كانوا يهاجمون النظام التعليمى الجديد من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، الأمر الذى تسبب فى ضعف السرعات.

وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية "mbc  مصر"، أن الوزارة اكتشفت أمور غريبة فى حجم الدخول على السيرفر، بطريقة غير طبيعية من داخل وخارج الجمهورية، وتابع:"يوجد فريق مشكل فى مصر وأمريكا يعملون على التحقق من الواقعة.. وقمنا بإغلاق الموقع من الخارج ونعمل الآن على غلقه فى الداخل المصرى على أبنائنا الطلاب، وهذه تفاصيل فنية لا تعنى الكثير لكنها فى غاية الأهمية لنا".

ولفت إلى أن الطلاب المقرر لهم الامتحان اليوم 650 ألف طالب المتاح لهم الامتحانات، وهؤلاء لا يشكلون أى ضغط على السيستم مطلقاً ولكن فور وجود هذه الضغط قمنا بمضاعفة مساحة وسرعة السيرفر لـ15 ضعف مما هو عليه.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن التغيير ليس التابلت والشبكات ولكن فى طريقة المذاكرة ونظام الامتحانات والاعتماد على الفهم وليس الحفظ، وتابع:"على جميع الطلاب وأولياء الأمور عدم الشعور بالقلق كون الامتحان من غير درجات ولا علاقة له بالنجاح والسقوط".

ولفت "شوقى"، إلى أن كل ما حدث لا علاقة له بالبنية التحتية كوننا مستعدين بشكل كامل، والدليل على ذلك أننا اكتشفنا تفاصيل ما حدث اليوم فى مدة زمنية قصيرة وقمنا بمعالجتها، وتابع:"هذه تجربة ضخمة ومعقدة تكنولوجياً ..لا أريد أن أشغل المواطنين بأمور فنية أو تفاصيل لا نريد الإعلان عنها ولكن غداً سيكون لدينا شكل جديد تماما".

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء يتابع الاختبار الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى

وزير التربية والتعليم يشيد بتفاعل طلاب أولى ثانوى مع مصادر التعلم

اليوم.. الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم

التربية والتعليم

اخبار التعليم

التابلت

اخبار مصر

طارق شوقى




لا تفوتك
الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة