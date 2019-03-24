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ضبط وتحرير 914 مخالفة مرورية فى حملات موسعة بالغربية

الأحد، 24 مارس 2019 10:26 ص
ضبط وتحرير 914 مخالفة مرورية فى حملات موسعة بالغربية حمله مرورية - أرشيفية
الغربيه - محمد طارق
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المرورية.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت الحملة عن تحرير وضبط 914 مخالفة متنوعة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة.

كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص، وتحصيل 45 ألفا و900 جنيه "غرامات فورية، تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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