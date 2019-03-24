ضبط عامل عقب قتله مقاولا فى كمين بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

ألقى ضابط مباحث بكمين محطة تحصيل الرسوم على طريق القاهرة الإسماعيلية القبض على عامل متهم بقتل مقاول بمدينة العاشر من رمضان عقب ارتكابه الواقعة وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الجريمة وربع مليون جنيه وأوراق ثبوتية خاصة بالمجنى عليه.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بأنه أثناء قيام الملازم اول محمد وهبة ضابط المباحث المكلف بخدمة كمين تحصيل الرسوم والقوة المرافقة له بمباشرة اعمالهم بالكمين تلاحظ له قيام إحدى السيارات بالتوقف قبل الكمين وقيام قائدها بالقاء بعض المتعلقات قبل دخولها الكمين.

وباستيقاف السيارة تبين أنها تحمل لوحات معدنية رقم 37949 ملاكى اسيوط قيادة "محمد.ع.ع"22 عام عامل مقيم محافظة كفر الشيخ وبسؤاله عن رخصتى القيادة والتسيير أقر بأنه لا يحمل أى تراخيص، وبفحص مكان توقف السيارة قبل دخولها الكمين تم العثور على سلاح نارى "طبنجة 9مم" وخزنتين بداخلهما 21 طلقة من ذات العيار وبتفتيش السيارة تم العثور بداخلها على شنطة بداخلها 250 ألف جنيه و2 هاتف محمول وأوراق ثبوتية خاصة بالمدعو "عادل.ع.م".

وبمناقشته وبمواجهته بالمضبوطات اقر بانه قام بالتعدى على المجنى عليه"عادل.ع.م"40 عام مقيم منفلوط اسيوط صاحب شركة مقاولات بالضرب وإطلاق أعيرة نارية تجاهه من ذات السلاح المضبوط وذلك بمقر الشركة بدائرة قسم اول العاشر من رمضان وقيامه عقب ارتكاب الواقعة بسرقة سيارة المجنى عليه ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبالتنسيق مع مديرية امن الشرقية افادت بان المتهم مطلوب فى واقعة مقتل المجنى عليه"عادل.ع.م" عن بلاغ شقيق المجنى عليه بقسم اول العاشر من رمضان.