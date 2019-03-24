video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط صاحب مصنع كرتون استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفهما بشركة اتصالات

الأحد، 24 مارس 2019 11:57 ص
ضبط صاحب مصنع كرتون استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفهما بشركة اتصالات المتهم بعد ضبطه
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط صاحب إحدى شركات تجارة الكرتون لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين اثنين، والحصول على 150ألف جنيه منهما، بزعم توظيفهما بإحدى شركات الاتصالات.
 
وكانت قد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من اثنين من المواطنين بتضررهما من "أحمد .ع.ا" صاحب إحدى شركات تجارة الكرتون، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم تعيينهما بإحدى الوظائف إلا أنه لم يفى بوعوده.
 
وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وقيام المذكور بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى التعيين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، مدعياً نفوذه وعلاقاته بالمسئولين ومنهم الشاكيين، حيث قام بالاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغت 150ألف جنيه من إجمالي مبلغ 200 ألف جنيه نظير تعيينهما بإحدى شركات الإتصالات، زاعماً قدرته على ذلك من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهة، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وقدم لهما قرارات تعيين وكارنيهات منسوبة للشركة المشار إليها "مزورة".
 
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع "هشام .ج.م" مواليد 1969 صاحب شركة سياحية، مقيم بمحافظة القليوبية "محبوس حالياً بسجن وادى النطرون على ذمة قضية "تزوير"،  مضيفاً بأن الثانى هو من أحضر إليه الأوراق المزورة المنسوبة للشركة المذكورة، وقيامهما باقتسام المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 78 حكما قضائيا وفحص 12 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية بمطروح

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مباحث الاموال العامه

نصب




لا تفوتك
"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة