ضبط صاحب مصنع كرتون استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفهما بشركة اتصالات

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط صاحب إحدى شركات تجارة الكرتون لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين اثنين، والحصول على 150ألف جنيه منهما، بزعم توظيفهما بإحدى شركات الاتصالات.

وكانت قد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من اثنين من المواطنين بتضررهما من "أحمد .ع.ا" صاحب إحدى شركات تجارة الكرتون، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم تعيينهما بإحدى الوظائف إلا أنه لم يفى بوعوده.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وقيام المذكور بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى التعيين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، مدعياً نفوذه وعلاقاته بالمسئولين ومنهم الشاكيين، حيث قام بالاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغت 150ألف جنيه من إجمالي مبلغ 200 ألف جنيه نظير تعيينهما بإحدى شركات الإتصالات، زاعماً قدرته على ذلك من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهة، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وقدم لهما قرارات تعيين وكارنيهات منسوبة للشركة المشار إليها "مزورة".

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع "هشام .ج.م" مواليد 1969 صاحب شركة سياحية، مقيم بمحافظة القليوبية "محبوس حالياً بسجن وادى النطرون على ذمة قضية "تزوير"، مضيفاً بأن الثانى هو من أحضر إليه الأوراق المزورة المنسوبة للشركة المذكورة، وقيامهما باقتسام المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.