ضبط سيدة لبيعها شهادات دراسية مزورة فى الإسكندرية

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط سيدة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بتزوير شهادات دراسية لدورات تدريبية وبيعها لراغبى الحصول عليها بمقابل مادى.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، بلاغا من " هانى .م.م" صيدلى حر، بقيام "علياء .ا.ح" صاحبة إحدى مراكز التدريب والاستثمارات، فى الرمل بالإسكندرية، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير شهادات دراسية لدورات تدريبية مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لجامعة حكومية، وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية حيث تقوم بإيهامهم بكون تلك الشهادات صادرة من معاهد معتمدة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وأحالها اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية للنيابة.