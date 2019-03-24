صور..وزير التنمية المحلية يتفقد مركز سقارة للتدريب قبل تخريج دفعة قادة المستقبل

كتب ــ على عبد الرحمن

وصل منذ قليل، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، تمهيدا لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من "قادة المستقبل" بالمحافظات، والذين أنهوا تدريبهم على مرحلتين بالمركز.

وأجرى شعراوى جولة تفقدية لمعامل المركز والمطعم المركزى وقاعات التدريب، رافقه خلالها الدكتور صلاح شحاتة مدير المركز والدكتورة رجاء محمود مدير عام التدريب.

وتفقد الوزير لوحة الشرف بالمركز، حيث يتم وضع أسماء الأوائل والمتميزين فى هذه اللوحة، ووجه الوزير باستضافتهم من وقت لآخر.

وكانت الوزارة قد انتهت من تدريب 64 من العاملين فى المحليات، خلال الجزء الثانى من الدورة التدريبية "قادة المستقبل"، بمركز التنمية المحلية بسقارة الذى انطلق أواخر فبراير الماضى واستمر لمدة 3 أسابيع.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن هدف الخطة التدريبية لمركز سقارة التابع للوزارة هو تكوين وتنمية وصقل مهارات العاملين بالمحليات فى مجال عملهم بما يـسهم فى تحسين طرق وأساليب الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكوين صف ثان مؤهل يمكن الاعتماد عليه فى تفويض السلطة وتحقيق لا مركزية الأداء والحلول، بالإضافة إلى تمكين العاملين من مسايرة التقدم العلمى والتكنولوجى والإلمام بأساليب العمل.

كما أكد شعراوى اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالإدارة المحلية على الأعمال التى يقومون بها سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين وفى ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل.