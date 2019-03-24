صور.. وزير الأوقاف يصل المنيا لافتتاح الدورة التدريبية للأئمة

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، إنه سيتم عقد عدة ندوات تثقيفية فى كافة مراكز المحافظة، تتناول قضيتين، "الاولى المواطنة وقبول الآخر"، والثانية حول "القضية السكانية"، على أن يقوم المتدربون بعمل قوافل عقب صلاة الجمعة، ويكون موضوع اللقاء عن القضايا المطروحة بعيدا عن موضوع خطبة الجمعة.

وكلف الوزير مدير أوقاف المنيا، الشيخ سلامة عبد الرازق، تنفيذ هذا البرنامج الذى يستغرق 3 أشهر، من خلال القوافل الدينية التى تجول المساجد على مستوى المحافظة.

ولفت مختار جمعة، الى أن عدد الأئمة فى كل ندوة لا يقل عن 150 إماما ومتدربا، وسوف يتم عقد امتحان خاص بالأئمة المشاركين عقب كل دورة، لاختيار أفضل العناصر المشاركة فى القوافل .

وأشار وزير الاوقاف، إلى أنه سوف يتم توزيع كتاب يتناول هذه القضايا، بحيث يقوم كل دارس بدراسته جيدا قبل تنفيذ القوافل، تحت عنوان "مشروعية الدولة الوطنية".