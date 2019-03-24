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صور.. وزير الأوقاف يصل المنيا لافتتاح الدورة التدريبية للأئمة

الأحد، 24 مارس 2019 11:28 ص
صور.. وزير الأوقاف يصل المنيا لافتتاح الدورة التدريبية للأئمة وزير الأوقاف يصل المنيا لافتتاح الدورة التدريبية للأئمة
المنيا- حسن عبد الغفار
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وصل منذ قليل، الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف إلى محافظة المنيا، حيث كان فى استقباله اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، لافتتاح الدورة التدريبية للأئمة "حول المواطنة والتوعية السكانية وتنظيم الأسرة"، وذلك  بالديوان العام للمحافظة.
 
كما يفتتح وزير الأوقاف، مؤتمر كلية دار العلوم جامعة المنيا الدولي، التاسع تحت عنوان "الدراسات البينية في العلوم العربية والإسلامية في ضوء التسارع التكنولوجي والمعرفي"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، وبمشاركة 15 دولة عربية وأسيوية وأفريقية، والذي ستعقد فعالياته في الفترة من 24-26 مارس الجاري.
 
وقال الدكتور محمد مختار جمعة،  إنه سيتم عقد عدة ندوات تثقيفية فى كافة مراكز المحافظة، تتناول قضيتين، "الاولى المواطنة وقبول الآخر"، والثانية حول "القضية السكانية"، على أن يقوم المتدربون بعمل قوافل عقب صلاة الجمعة، ويكون موضوع اللقاء عن القضايا المطروحة بعيدا عن موضوع خطبة الجمعة.
 
وكلف الوزير مدير أوقاف المنيا، الشيخ سلامة عبد الرازق، تنفيذ هذا البرنامج الذى يستغرق 3 أشهر، من خلال القوافل الدينية التى تجول المساجد على مستوى المحافظة.
 
ولفت مختار جمعة، الى أن عدد الأئمة فى كل ندوة لا يقل عن 150 إماما ومتدربا، وسوف يتم عقد امتحان خاص بالأئمة المشاركين عقب كل دورة، لاختيار أفضل العناصر المشاركة فى القوافل .
 
وأشار وزير الاوقاف، إلى أنه سوف يتم توزيع كتاب يتناول هذه القضايا، بحيث يقوم كل دارس بدراسته جيدا قبل تنفيذ القوافل، تحت عنوان "مشروعية الدولة الوطنية". 
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وزير الاوقاف يصل المنيا (3)
 
وزير الاوقاف يصل المنيا (4)
 
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