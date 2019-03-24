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صور.. مستشار النمسا يهدى ولى عهد أبو ظبى أبرز الخيول الأوروبية

الأحد، 24 مارس 2019 02:03 م
صور.. مستشار النمسا يهدى ولى عهد أبو ظبى أبرز الخيول الأوروبية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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تسلم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هدية - الجواد «نيبولينيتا ثيودورستا» - من مدرسة الفروسية الإسبانية قدمه إليه كل من سيباستيان كورتز مستشار النمسا وسونيا كليما المدير التنفيذى فى مدرسة الفروسية الإسبانية وذلك خلال العرض الافتتاحى للترويض الكلاسيكى للخيل «الباليه الأبيض» الذى يعد الأول فى منطقة الشرق الأوسط قدمته مدرسة الفروسية الإسبانية العريقة فى قصر الإمارات بأبوظبي.

 

وجاءت الهدية تقديرًا لدعمه آل نهيان المستمر للخيول والتراث وتعبيرًا عن عمق العلاقات والروابط الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا المستمرة على مدى سنوات.

 

وأكد ولى عهد أبوظبى، على أن الخيول شكلت رافدًا مهمًا من روافد الهوية والثقافة العربية على مر الأزمنة وارتبطت دومًا بتراثنا وحضارتنا بشكل وثيق.

 

ويعد الجواد " نيبولينيتا ثيودورستا " الذى أهدى إلى الشيخ محمد بن زايد أحد أبرز خيول مدرسة الفروسية الإسبانية وهو ينتمى إلى سلالة خيول ليبيزانير الأصيلة التى تنحدر من سلالة أوروبية فريدة وتعرف باسم "الأساتذة " بمجرد أن تكمل تدريباتها المتخصصة التى تستمر سنوات عديدة، وهذا ما أكسب مدرسة الفروسية الإسبانية شهرة عالمية واسعة لامتلاكها لسلالات هذه الخيول الأصيلة منذ قرابة المائة عام وتدريبها لتقديم عروض كلاسيكية متنوعة.

 

 

 

يذكر أن مدرسة الفروسية الإسبانية مشهورة بتعليم فنون الترويض الكلاسيكي منذ 465 عاما، وتعد المؤسسة الوحيدة الباقية في العالم حتى اليوم التي يتدرب فيها الطلاب على ركوب وترويض الخيل في المرحلة الثانوية من الدراسة تبعا لطرق التدريب المتبعة منذ القرن الثامن عشر.

 

فيما تشتهر هذه المدرسة عالميا بعروضها وفرسانها المبدعين وخيولها البيضاء من سلالة ليبزانير الرشيقة والقوية والعريقة.


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