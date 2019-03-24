صور.. محافظ البحر الأحمر يحضر فعاليات مؤتمر " مصر ... مستقبل الضيافة " بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، فعاليات مؤتمر "مصر..مستقبل الضيافة" "Egypt the Future of Hospitality"، والذي تنظمه وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقي.

ورحب المحافظ بجميع الحضور، موجها الشكر لغرفة المنشآت الفندقية لاهتمامها بتدريب العاملين داخل الفنادق ، مشيرا أن التدريب والتأهيل عامل أساسي ورئيسي لنجاح أي مؤسسة ، مؤكدا أن الهدف من تدريب العمالة هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مما يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين، حيث أن سلامة الغذاء عامل رئيسي في تنشيط السياحة .

واضاف محافظ البحر الأحمر، ان تم افتتاح مركز صحة الحيوان وسلامة الغذاء بمدينة الغردقة، لإجراء التحاليل والتأكد من سلامة الأغذية المقدمة بالمنشآت الفندقية .

كما اكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر خلال كلمته بالمؤتمر، أن التدريب والتأهيل عامل أساسي لنجاح أي مؤسسة، وحرص المحافظ، علي الاستماع الي أسئلة الحضور، والرد علي استفساراتهم، مؤكدا أن البحر الأحمر قامت بالعديد من المشروعات لتطوير البنية التحتية بمختلف مدنها ، ورفع كفاءة الطرق وتجميل الشوارع والميادين مما يساهم في تحسين الصورة البصرية ، وظهور البحر الاحمر بالمظهر الجمالي اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية العالمية.

واوضح المحافظ، علي ضرورة تعاون كافة الجهات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين والمواطنين في كافة المجالات ، مشيرا إلي أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تقوم بها الدولة علي ارض المحافظة الساحلية .

جانب من الموتمر (1)



جانب من الموتمر (2)



جانب من الموتمر (3)



جانب من الموتمر (4)