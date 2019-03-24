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صور.. "رنا" صاحبة أول سيارة متنقلة للمأكولات ببنها: طول عمرى بحب الشغل

الأحد، 24 مارس 2019 03:00 ص
صور.. "رنا" صاحبة أول سيارة متنقلة للمأكولات ببنها: طول عمرى بحب الشغل رنا صاحبة أول سيارة متنقلة
القيليوبية نيفين طه
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هى فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، ترتسم على وجهها ابتسامة بسيطة تنم على فتاة جميلة وطموحة، هى "رنا" صاحبة أول سيارة متنقلة للمأكولات بمدينة بنها، والذى تقف بها على كورنيش النيل بمدينة بنها، وسط المارة التى تقدم لهم أشهى المأكولات والمشروبات.

تقول رنا لـ”اليوم السابع”، منذ صغرى وأنا بحب الشغل ودائما عايزة أثبت نفسى دون مساعدة أحد، وبالرغم أنى نشأت فى أسرة ميسورة الحال إلا أننى لا أبحث عن المال ولكن عن إثبات الذات، فالبنت مثل الولد، خاصة أننى وحيدة أهلى.

فى البداية كنت عندما أتقدم لأى عمل، كان والدى يرفض بحجة أننى لم أحتج لشىء، حتى جاء خالى "جمال" وهو يعيش خارج البلاد وشجعنى على فكرة عمل سيارة مأكولات متنقلة، ورغم معارضة والدتى الشديدة ووالدى، خشية على من أى مضايقات، لكنى أصررت على العمل، وبالفعل أقف بكورنيش النيل بمنطقة الفلل ببنها، منذ الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء، وبفضل الله أقدم معظم المأكولات والمشروبات التى لاقت استحسانا كبيرا من الطلاب بالمدارس. 

وأردفت "رنا" قائلة: "عمرى ما خجلت من شغلى، لأن العمل عبادة وأشجع كل البنات على العمل والحمد لله، كل الناس التى تأتى لشراء منى تشجعنى ولم أتعرض على اى مضايقات، وأنا سعيدة أنى أثبت لوالدى أنى بـ100 راجل لأنه لم ينجب سواى وبعد نجاحى أصبح يردد لى أنه أنجب بنتا بـ100 راجل".

رنا صاحبة أول سيارة متنقلة (1)
رنا صاحبة أول سيارة متنقلة 

 

رنا صاحبة أول سيارة متنقلة (2)
رنا صاحبة أول سيارة متنقلة 

 

رنا صاحبة أول سيارة متنقلة (3)
رنا صاحبة أول سيارة متنقلة

 

رنا صاحبة أول سيارة متنقلة (4)
رنا صاحبة أول سيارة متنقلة 

 

رنا صاحبة أول سيارة متنقلة (5)
رنا صاحبة أول سيارة متنقلة

 

رنا صاحبة أول سيارة متنقلة (6)
رنا صاحبة أول سيارة متنقلة

 

رنا صاحبة أول سيارة متنقلة (7)
رنا صاحبة أول سيارة متنقلة 

 

رنا صاحبة أول سيارة متنقلة (8)
رنا صاحبة أول سيارة متنقلة 

 


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