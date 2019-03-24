صور.. حملات لإزالة التعدى على حرم السكة الحديد ببرج العرب

الاسكندرية جاكلين منير

شنت لجنة الازالة بمركز ومدينة برج العرب، اليوم، حملة فورية ببرج العرب القديم، لإزالة التعديات عن حرم السكة الحديد، بقيادة المهندسة نادية جبر سكرتير عام المركز، وبحضور أعضاء للجنة الإزالة، تحت إشراف وتوجيهات المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب.

وتوجهت الحملة، إلى برج العرب القديم شارع السكة الحديد، وتم تنفيذ إزالة لحالتين بحرم السكة الحديد بجوار المدرسة الخاصة الأولى إزالة حوائط لمنزل دور أرضى على مساحة 150 متر، والحالة الثانية إزالة سور على مساحة 100 متر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتى ذلك، تنفيذا لتعليمات الدكتور الوزير عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات الإزالة للتعدى على أملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص لردع المخالفين وبسط هيبة الدولة.