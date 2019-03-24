صور.. احتشاد الناخبين فى تلايلاند أمام لجان الانتخابات الرئاسية

رويترز

بدأ الناخبون فى تايلاند، صباح اليوم،الأحد، التصويت في أول انتخابات تشهدها تايلاند منذ انقلاب وقع هناك عام 2014 .

ويُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها منافسة بين زعيم المجلس العسكري الحاكم الذي يريد البقاء في السلطة كزعيم منتخب و"جبهة ديمقراطية" تضم الأحزاب المناهضة للمجلس العسكري.





ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 51.4 مليون شخص في هذه الانتخابات التي يقول محللون إن من المرجح ألا تؤدي إلى نتيجة حاسمة وقد تدخل البلاد في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي.





وسيظل أكثر من 93 ألف مركز اقتراع في 77 إقليما مفتوحا حتى الساعة الخامسة مساء(1000 بتوقيت جرينتش) . وقالت مفوضية الانتخابات إن أول نتائج غير رسمية ستُعرف بعد ثلاث ساعات من انتهاء التصويت.























