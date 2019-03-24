video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة: مادورو يتهم جوايدو وأعوانه بمحاولة اغتياله

الأحد، 24 مارس 2019 12:37 م
صحيفة: مادورو يتهم جوايدو وأعوانه بمحاولة اغتياله نيكولاس مادورو - الرئيس الفنزويلى
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق
اتهم رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، زعيم المعارضة خوان جوايدو، بتوجيه خطة لاغتياله، وحذر من أنه "لن يهتز" لتحقيق العدالة، مؤكدا من جديد أن تنظيم الدول ذات الحكومات اليمينية ، يسعى إلى مؤامرة ضدته.
 
ووفقا لصحيفة "لا برينسا" البوليفارية فقال مادورو فى كاراكاس "الدمى الشيطانية تسعى لقتلى"، وأطلق الرئيس الفنزويلى على فريق جوايدو المعارض اسم جماعة ارهابية " Voluntad Popular" .
 
وقال مادورو إن الأموال الفنزويلية التى حجبتها واشنطن وسلمتها إلى رئيس البرلمان تمول المؤامرة ، التى حسب وزير الاتصالات خورخى رودريجيز ، فكر فى "اغتيالات انتقائية" و "تخريب" للخدمات العامة.
 
فى وقت سابق ، ندد رودريجيز بأن المؤامرة شملت إرسال "رجال ضرب" إلى فنزويلا من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس ، بدعم من الرئيس الكولومبى إيفان دوكى ، الذى وصف مادورو بأنه "ديكتاتور".
 
وتشير الحكومة إلى روبرتو ماريرو ، رئيس مكتب جوايدو ، الذى اعتقل يوم الخميس الماضى من قبل جهاز المخابرات "منظم".
 
وقام رودريجيز ببث لقطات من المحادثات على الواتس آب، بين جوايدو وماريرو، التى قال فيها إنه تم تنسيق استخدام مليار دولار من الأموال الممنوعة فى تمويل المجموعات غير النظامية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زعيم المعارضة الفنزويلى: إدارة مادورو بلغت مرحلتها النهائية والتغيير قريب

مادورو يتهم واشنطن بسرقة 5 مليار دولار من الأموال المخصصة لشراء الأدوية بالعالم

فنزويلا

ازمة فنزويلا

انقلاب فنزويلا

خوان جوايدو

نيكولاس مادورو




لا تفوتك
التعليم: تشغيل منصة الامتحان الإلكترونى وغرفة عمليات لقياس التحميلات

التعليم: تشغيل منصة الامتحان الإلكترونى وغرفة عمليات لقياس التحميلات

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

مين اللى يكسب.. الشيخ زايد أم القاهرة الجديدة؟ غرب العاصمة ينافس الشرق بعد بدء تنفيذ المشروعات الكبرى.. موقع العاصمة الإدارية الجديدة تسبب فى زيادة الطلب على التجمع الخامس ..والشيخ زايد ضمن أرقى المدن الجديدة

مين اللى يكسب.. الشيخ زايد أم القاهرة الجديدة؟ غرب العاصمة ينافس الشرق بعد بدء تنفيذ المشروعات الكبرى.. موقع العاصمة الإدارية الجديدة تسبب فى زيادة الطلب على التجمع الخامس ..والشيخ زايد ضمن أرقى المدن الجديدة

العدل تطلق المرحلة الثانية من تطبيق نظام وثيقة الزواج المؤمنة إلكترونيا.. مصممة من نوعية ورق خاص مصحوبة بعلامة مائية غير ظاهرة.. الوثيقة تساعد فى ضبط التشكيلات المتخصصة فى تزوير وتزييف المستندات الرسمية

العدل تطلق المرحلة الثانية من تطبيق نظام وثيقة الزواج المؤمنة إلكترونيا.. مصممة من نوعية ورق خاص مصحوبة بعلامة مائية غير ظاهرة.. الوثيقة تساعد فى ضبط التشكيلات المتخصصة فى تزوير وتزييف المستندات الرسمية

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

مواجهة مصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2019

مواجهة مصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة