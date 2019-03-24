صحيفة: مادورو يتهم جوايدو وأعوانه بمحاولة اغتياله

كتبت فاطمة شوقى

اتهم رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، زعيم المعارضة خوان جوايدو، بتوجيه خطة لاغتياله، وحذر من أنه "لن يهتز" لتحقيق العدالة، مؤكدا من جديد أن تنظيم الدول ذات الحكومات اليمينية ، يسعى إلى مؤامرة ضدته.

ووفقا لصحيفة "لا برينسا" البوليفارية فقال مادورو فى كاراكاس "الدمى الشيطانية تسعى لقتلى"، وأطلق الرئيس الفنزويلى على فريق جوايدو المعارض اسم جماعة ارهابية " Voluntad Popular" .

وقال مادورو إن الأموال الفنزويلية التى حجبتها واشنطن وسلمتها إلى رئيس البرلمان تمول المؤامرة ، التى حسب وزير الاتصالات خورخى رودريجيز ، فكر فى "اغتيالات انتقائية" و "تخريب" للخدمات العامة.

فى وقت سابق ، ندد رودريجيز بأن المؤامرة شملت إرسال "رجال ضرب" إلى فنزويلا من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس ، بدعم من الرئيس الكولومبى إيفان دوكى ، الذى وصف مادورو بأنه "ديكتاتور".

وتشير الحكومة إلى روبرتو ماريرو ، رئيس مكتب جوايدو ، الذى اعتقل يوم الخميس الماضى من قبل جهاز المخابرات "منظم".

وقام رودريجيز ببث لقطات من المحادثات على الواتس آب، بين جوايدو وماريرو، التى قال فيها إنه تم تنسيق استخدام مليار دولار من الأموال الممنوعة فى تمويل المجموعات غير النظامية.