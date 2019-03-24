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شعبة المعادن الثمينة: استقرار الذهب فى الأسواق وعيار 21 بـ631 جنيها للجرام

الأحد، 24 مارس 2019 03:00 ص
شعبة المعادن الثمينة: استقرار الذهب فى الأسواق وعيار 21 بـ631 جنيها للجرام ارشيفية
كتب إسلام سعيد
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قال مهدى عبد الفتاح عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب اليوم الأحد تسجل استقرار قياسا على تعاملات السبت، فى ظل توقف سوق الصاغة المصرى للإجازة الأسبوعية.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 541 جنيها.

عيار 21: 631 جنيها.

عيار 24: 721 جنيها.

الجنيه الذهب: 5048 جنيها.

الأوقية: 1311 دولارا

سعر الذهب فى مصر شهد الأيام القليلة الماضية انخفاضا ملحوظا نتيجة التراجع الذى شهده سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية فى مصر، لكن الزيادة فى الأسعار العالمية دفع الذهب للصعود فى مصر.

يقدم "اليوم السابع" خدمه لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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