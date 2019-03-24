شباب يتجمهرون أمام "تكرير البترول" لتعيينهم.. والشركة: ليس لديهم المؤهلات المطلوبة

القليوبية إبراهيم سالم

نظم مجموعة من الشباب وقفة احتجاجية داخل الشركة المصرية لتكرير البترول بمسطرد بمدينة شبرا، احتجاجا علي عدم تعيينهم ضمن مسبة ال30% الملزمة لهذه الشركات لتعيين الشباب من المجتمع المدني المحيط بها، مؤكدين أن الشركة قاكت بتعيين مجموعة من الشباب من خارج نطاق المدينة، متجاهلين الشباب بالمدينة.

وأكد حمدي عواد أحد المشاركين بالوقفة، أن الشركة تجاهلت شباب المدينة وقامت بتعيين مجموعة من خارج المنطقة، متجاهلين القانون الذي نص علي تعيين 30 % من شباب المجتمع المحلي، وقاموا بعمل إقامات للشباب.

ومن ناحيته قال اللواء خالد محمود مدير العلاقات الحكومية والأمن بالشركة، أنه تك منذ فترة استقبال أوراق هؤلاء الشباب وتبين من فحص هذه الأوراق أن الغالبية منها لا تحمل سوى مؤهل دبلوم ثانوي فني وأقل من هذا المؤهل، مشيرا إلي أن الشركة ةانت بحاجة إلي وظائف للمهندسين والفنيين، وليس لديها وظائف خالية لعاملي النظافة.