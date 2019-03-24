سلطنة عمان وأمريكا توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز العلاقات العسكرية

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وقعت وزارة الدفاع العمانية مع نظيرتها الأمريكية اتفاقية تعاون؛ لتعزيز العلاقات العسكرية المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم /الأحد/، أن الاتفاقية تسمح لقوات الولايات المتحدة الأمريكية الاستفادة من التسهيلات المقدمة في بعض موانئ ومطارات سلطنة عمان أثناء زيارة السفن والطائرات العسكرية الأمريكية وخاصة فى ميناء الدقم.

وأضافت أن الأمين العام بوزارة الدفاع محمد بن ناصر بن محمد الراسبى وقع الاتفاقية عن الحكومة العمانية ، بينما وقعها عن الجانب الأمريكى سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى سلطنة عمان مارك جى سيفرز.