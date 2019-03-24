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سلطات المطار تحبط محاولة راكب تهريب 30 ألف دولار إلى الصين

الأحد، 24 مارس 2019 11:14 ص
سلطات المطار تحبط محاولة راكب تهريب 30 ألف دولار إلى الصين الدولارات المضبوطة
كتبت رحاب نبيل
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تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد من ضبط راكب حاول تهريب 30 ألف دولار إلى جوانزو بالصين، مخالفا قانون انتقال النقد بصحبة الراكب، والذى يسمح باصطحاب 10 آلاف دولار فقط أو ما يعادلها من عملات أخرى.
 
أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى دولة الصين  "جوانزو"، اشتبهت الخدمة المعينة من إدارتى (البحث الجنائى - تأمين الركاب) على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر مخبأ بداخلها بين طيات ملابسه على مبالغ مالى قدره 30 ألف دولار أمريكى.
 
وأمر اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر للراكب.

 


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