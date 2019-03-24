سكرتير محافظة أسوان لوفد يابانى: أدعوكم للاطلاع على مشروع الطاقة الشمسية للاستفادة منه

أسوان ندى سليم

ناقش اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، كافة سبل التعاون، مع وفد هيئة التعاون الدولى اليابانية " الجايكا " برئاسة يومورا أسوفومى وبحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، حيث تبادل الحاضرين النقاش فى مختلف المجالات التعليمية والإستثمارية والسياحية، داعيا وفد الجايكا اليابانية بالإطلاع على مشروع الطاقة الشمسية ببنبان والذى يعد أحد أكبر المشروعات فى مجال توليد الكهرباء من المحطات الشمسية فى العالم وذلك للإستفادة من التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة وخاصة أن هناك شراكة بين مصر واليابان فى قطاع الكهرباء بتأهيل عدد من محطات توليد الطاقة سواء التى تعمل بالغاز الطبيعى أو بنظام مزارع الرياح فى محطتى الزعفرانة وجبل الزيت.

وأكد اللواء حازم عزت، خلال اللقاء المنعقد اليوم الأحد، مؤكداً على أن المحافظة تدعم تنفيذ تطبيق التجربة اليانية فى قطاع التعليم من خلال المدرسة اليابانية بالعقاد والتى دخلت ضمن المنظومة التعليمية فى العام الدراسى الحالى ، وأيضاً المدرسة اليابانية بالرديسية والتى ستدخل الخدمة العام الدراسى القادم.



ومن جانبه أشاد يومورا أسوفومى بالإستقبال والتوسع فى مجالات التعاون وخاصة بعد لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى شهد التركيز على تدعيم الشراكة المصرية اليابانية فى محاور التعليم والثقافة والطاقة المتجددة، مضيفا بأن هيئة الجايكا اليابانية لديها تاريخ طويل فى مجال التعاون الثنائى بين مصر واليابان منذ عام 1977 وذلك فى قطاعات عديدة منها الكهرباء والنقل والمواصلات والتعليم والثقافة والسياحة والرى والخدمات الإجتماعية، بالإضافة إلى تنمية القطاع الخاص، وتعزيز دور القطاع العام فى مصر ، مشيراً إلى أنه عقب زيارته لقسم اللغة اليابانية بجامعة أسوان سيقوم أيضاً بزيارة المدرسة اليابانية بالعقاد والتى شهدت إدخال نموذج التعليم اليابانى ليتوج بإدخال نموذج التعليم اليابانى بمصر والذى يقوم على تطوير الأنشطة المدرسية ومخاطبة الأخلاق والإنضباط والسلوكيات السليمة.

وأشاد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، بالدور الرائد لهيئة الجايكا اليابانية فى تدعيم مجالات التعاون مع جامعة أسوان من خلال إنشاء قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن منذ عام 2013 والذى قام حتى الآن بتخريج دفعتين من الطلاب والذى يتم تسخير كافة الإمكانيات وأوجه الدعم لإنجاح هذه المبادرة الرائدة بالتعاون مع جامعتى طوكيو وهيروشيما لنقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة للجانب اليابانى فى مجال التعليم الجامعى.

من ناحيه أخرى، توجه اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، إلى موقع الكسر المفاجئ بخط الطرد الرئيسى للصرف الصحى بقطر 500 ملى بمنطقة السيل، لمتابعة الجهود الجارية من قبل فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإحتواء تداعيات الكسر من خلال تغيير الماسورة التى حدث بها الكسر بعمق 3 متر.



و أوضح السكرتير العام للمحافظة، أن خط الطرد الذى حدث به الكسر يربط بين محطة سعد زغلول ومحطة كيما 3 للصرف الصحى بنظام المعالجة الثلاثية بطول 5 كم، مؤكداً على أنه لم يتم قطع مياه الشرب عن المناطق المحيطة بموقع الكسر لخط الطرد وذلك للقيام بتحويل كميات الصرف على الخط البديل المرتبط بمحطة كيما 3 ، وبالتوازى تم توفير سيارات الكسح وتركيب طلمبة بدالة بالمنطقة الواقعة أمام الكسر لشفط كافة كميات المياه الناتجة عن الكسر والمتراكمة على جانبى الطريق لسرعة رفعها وعدم تعطل الحركة المرورية.



كما أعطى اللواء حازم عزت توجيهاته لمسئولى المرور بقيام أحد الضباط بالوقوف فى بداية طريق السيل من الناحية الجنوبية وأخر أمام موقع الكسر لتسيير حركة المرور وعدم حدوث تكدس لسيارات النقل الثقيل والسيرفيس التى تتردد على الطريق لحين إنهاء أعمال الصيانة بخط الطرد، كما الأعمال الجارية للجنة الفنية التى تم تكليفها أمس لمتابعة أسباب تسرب المياه أسفل خطوط السكك الحديدية بجوار محطة الشيخ هارون ، مع قيام الهيئة بأعمال صيانة لها لتأمين حركة مرور القطارات وضمان السلامة للأرواح والممتلكات



فيما توجه سكرتير عام المحافظة إلى مستشفى أسوان الجامعى للإطمئنان على حالة الطفلتين اللاتى تعرضتا لحادث مرورى صباح اليوم بطريق السادات وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة والدكتور عصام أبو المجد رئيس الإدارة المركزية للمستشفى الجامعى حيث أطمأن على الحالة الصحية للطفلتين رضوى ياسر بالصف الخامس الإبتدائى ، وجودى أحمد بمرحلة الحضانة.