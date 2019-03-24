سقوط ميكانيكى و3 عاطلين بحوزتهم مخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على ميكانيكى و3عاطلين بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم "صبرى.ص.م" 30 عام عاطل، مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 50 جراما، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ج.ا" 24 عاما عاطل، مقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 75 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ه.م" 28 عاما، عاطل، مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 350 جراما، والمتهم "علاء الدين.ا.ال" 36 عاما، ميكانيكى، مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.