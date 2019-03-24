سقوط عاطل بحوزته "بندقية خرطوش" فى ابوصوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركز ابوصوير، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش " و2طلقة من ذات العيار، بدائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز ابوصوير ومعاونيه، بالقبض على المتهم "عصام.م.ك" 30 عاما، عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير، بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و2طلقة من ذات العيار ومبلغ مالى وهاتف محمول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.