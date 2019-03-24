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سقوط إفريقى بتهمة النصب على المواطنين بزعم توليد الدولارات بالمعادى

الأحد، 24 مارس 2019 12:19 م
سقوط إفريقى بتهمة النصب على المواطنين بزعم توليد الدولارات بالمعادى دولارات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على أفريقى الجنسية، بتهم النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرته على تحويل الأوراق البيضاء إلى عملة الدولار فى المعادى، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المعادى، قيام شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية باستئجار شقة، وقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين. 
 
وانتقلت مأمورية أمنية إلى المكان، وتم القبض على المتهم "ألبرت. ك- 40 سنة"، يحمل جنسية أجنبية، وبصحبته مواطن بالمعاش، عثرت قوات المباحث بحوزة المتهم الأول على "خزينة حديدية بداخلها 130 رزمة أوراق بيضاء بحجم العملات المالية، 260 ورقة مالية فئة الـ100 دولار مقلدة، وزجاجة تحوي مادة سائلة مجهولة. 
 
وقال أحد المجنى عليهم، بأنه تعرف على الأول عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي، وأوهمه بقدرته على تحويل الأوراق البيضاء إلى عملة الدولار باستخدام مواد كيمائية، وعقب حضوره للشقة محل الضبط ومشاهدته للمضبوطات طلب منه الأول مبلغًا ماليًا قدره 200 ألف جنيه، لتحويل تلك الأوراق إلى عملة الدولار. 
 
وأقر المتهم بأقوال المجنى عليه، وما أسفر عنه الضبط وأقر بارتكاب الواقعة، واستخدامه للمضبوطات للنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب يعرف بتوليد الدولارات وتحرر محضرًا بالواقعة.

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