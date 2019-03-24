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سفر وعودة 690 مصريًا وليبيًا و107 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأحد، 24 مارس 2019 01:00 ص
سفر وعودة 690 مصريًا وليبيًا و107 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، 690 مصريًا وليبيًا و107 شاحنات، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 537 إلى الجانب الليبى، بينهم  25 مصريًا و512 ليبيًا.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 153 بينهم 129 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و24 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

 

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 107 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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