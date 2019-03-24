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سفر وعودة 1214 مصريا وليبيا و 249 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الأحد، 24 مارس 2019 06:31 م
سفر وعودة 1214 مصريا وليبيا و 249 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1214 مصريا وليبيا و 249 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 870 إلى الجانب الليبي، بينهم  239مصريا و631 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 344 بينهم 142 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 102 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  139 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 110 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 

 
 

 

 


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