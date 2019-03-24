زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

كتب محسن البديوى

أعرب الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، عن سعادته وفخره بمعرض الملك الذهبى "توت عنخ آمون"، بالعاصمة الفرنسية باريس، قائلًا: "إن توت عنخ آمون بطل فرعونى مصرى أبهر العالم وأعاد قوة مصر الثقافية".

وقال زاهى حواس، خلال حواره مع خالد أبو بكر، عبر برنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، من العاصمة الفرنسية باريس، على هامش افتتاح معرض "توت عنخ آمون"، إن المعرض بمثابة "فرح مصرى"، مضيفًا:"احنا محتاجين نجم مصرى يرجع قوة بلدنا الثقافية تانى، والنجم الوحيد هو توت عنخ آمون، الذى قلب العالم كله".

وكشف "حواس" أنه تم رصد مليار دولار لتأمين المقتنيات، وهناك ألفى مقال تناولوا معرض "توت عنخ آمون" فى كل الصحف والمجلات الفرنسية، بالإضافة 3900 صحفى لتغطية المعرض، وهذا بمثابة دعاية إعلامية ضخم لمصر، مؤكدًا أن المعرض رسالة تؤكد أمان مصر، كما يحقق دعاية إعلامية ضخمة حول مصر ويساهم فى الترويج السياحى لها.