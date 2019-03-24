رئيس فنزويلا يتهم الولايات المتحدة وجوايدو بالتخطيط لقتله

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اتهم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الولايات المتحدة، وزعيم المعارضة الفنزويلية رئيس البرلمان خوان جوايدو - الذى نصب نفسه مؤخرا رئيسا انتقاليا للبلاد - بإعداد خطة لقتله.

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن مادورو قوله إن "الإمبريالية الأمريكية تريد قتلى، لقد كشفنا للتو عن خطة وجهها دمية الشيطان جوايدو شخصيا لقتلى، ولدينا أدلة، لكنهم لن يستطيعوا ولن يتمكنوا منا لأن إلهنا يحمينا".

وتصاعدت الأزمة فى فنزويلا منذ 23 يناير الماضى، بعدما أعلن خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

واعترفت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الحليفة لها بزعيم المعارضة ، في حين أكدت دول أخرى مثل روسيا، وتركيا، والمكسيك، وبوليفيا، والصين شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ في مايو 2018 ، فترة رئاسية ثانية مدتها 6 سنوات.