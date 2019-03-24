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ذوو الاحتياجات الخاصة فى عرض فنى على مسرح سيد درويش بالإسكندرية الثلاثاء

الأحد، 24 مارس 2019 03:00 ص
ذوو الاحتياجات الخاصة فى عرض فنى على مسرح سيد درويش بالإسكندرية الثلاثاء أوبرا الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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تنظم دار الأوبرا بالإسكندرية المصرية حفلا فنيا يوم الثلاثاء، لأطفال مركز تنمية المواهب، وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الوهاب السيد المدير الفنى لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، ويقدم خلاله كورال الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة أولى الحفلات الفنية لهم بالإسكندرية تدريب وإشراف ميرفت فريد.

تهدف دار الأوبرا المصرية إلى تدريب الأطفال من ذوى الإعاقة لتأهليهم ودمجهم كلياً بالمجتمع وتأهليهم لعملية الدمج الكلى بالمجتمع، بهدف توفير فرص جيدة للتكيف مع المجتمع بصورة طبيعية والتعرف على مواطن القوة والإبداع والموهبة لديهم، باعتبارهم ثروة طبيعية لأى مجتمع.

يتضمن برنامج الفاصل الاول من الحفل مجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل يؤديها طلاب المركز.

يذكر أن مركز تنمية المواهب قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 ويضم فصولا مختلفة تضم العديد من الانشطة منها الباليه، والبيانو والكورال والكمان والجيتار والإيقاع والموشحات.

 


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