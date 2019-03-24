خطط لتدمير المفاعل العراقى.. وفاة الجاسوس الإسرائيلى رفائيل إيتان

كتب هيثم سلامة

سجل كبير من الجرائم للجاسوس والوزير الإسرائيلى السابق رفائيل إيتان، الذى توفى أمس عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع طويل من المرض فى تل أبيب، وكان من أبرز أعماله ضرب المفاعل النووى العراقى وتدمير أسطول للطائرات المدنية فى لبنان.



الجاسوس رفائيل إيتان

يعتبر الجاسوس الإسرائيلى رفائيل إيتان، واحد من مهندسى جهاز المخابرات الإسرائيليى الموساد، وشارك فى العديد من العمليات للموساد، حيث قاد الهجوم على مطار بيروت الدولى ودمر أسطولا من 13 طائرة مدنية فى عام 1968، بالإضافة إلى دوره فى اعتقال أدولف إيخمان، مهندس محرقة الهولوكست فى ألمانيا خلال تخفيه فى الأرجنتين.



رفائيل إيتان

ولعب دورا فى الضربة الجوية للمفاعل النووى العراقى فى عام 1981، وسرقة ما يقرب من 100 رطل من اليورانيوم استخدمت فى برنامج القنبلة الذرية فى إسرائيل ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو بأنه واحدا من أبطال أجهزة الاستخبارات فى دولة إسرائيل.