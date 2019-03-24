خارجية الأردن: إنهاء سيطرة داعش بسوريا والعراق لا تعنى انتهاء التحدى الإرهابى

كتبت ريهام عبد الله

أكد الدكتور أيمن صفدى، وزير خارجية الأردن، أن استرداد آخر معاقل داعش فى سوريا والعراق، وإنهاء سيطرته المكانية، لا يعنيان انتهاء التحدى الإرهابى الذى مازال يشكل خطرا.

وقال صفدى: "نصر كبير وهام حققه التحالف الدولى ضد العصابات الداعشية بتكاتف جميع الجهود، لكن استرداد آخر معاقل داعش وإنهاء سيطرته المكانية فى سوريا والعراق بتضحيات كبيرة لا يعنيان انتهاء التحدى الإرهابى الذى ما يزال يشكل خطرا أمنيا وأيديولوجيا جماعيا".



أيمن صفدى

وتابع: "لا بد من استمرار التعاون والتنسيق لهزيمة داعش ولمحاصرة قدرته على بث ظلاميته ولتجفيف مصادر تمويله، وسيبقى الأردن فى مقدم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وتعرية ظلاميته آفة لا علاقة لها بحضارة أو دين وتتناقض مع قيم السلام والمحبة واحترام الآخر التى يحملها الدين الاسلامى الحنيف".



وزير خارجية الأردن

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن أمس السبت، أن 100% من الأراضى التى كانت خاضعة لتنظيم داعش فى العراق وسوريا "تحررت".

وتابع ترامب فى بيان، أن الولايات المتحدة ستظل تتحلى باليقظة "حتى تتم هزيمة داعش بشكل نهائى أينما نشطت".