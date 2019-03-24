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الأحد، 24 مارس 2019 11:16 م
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حزب الأكثرية فى النمسا يفوز بمنصب حاكم ولاية سالزبورج

الأحد، 24 مارس 2019 11:12 م
حزب الأكثرية فى النمسا يفوز بمنصب حاكم ولاية سالزبورج اقتراع _ صورة أرشيفية
فيينا /أ ش أ/
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فاز هارالد بريونر من حزب الشعب النمساوى "حزب الأكثرية" بمنصب حاكم ولاية سالزبورج.

وحسم بريونر جولة الاعادة التى جرت اليوم الأحد فى الولاية، بحصوله على نسبة 7ر55 فى المائة من الأصوات، متفوقا على برنارد اوينجر من الحزب الاشتراكى المعارض "اس بى أو"، الذى حصل على 3ر44 فى المائة من الأصوات.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات جرت فى ديسمبر الماضي، ولم يحصل فيها بريونر إلا على نسبة 18ر36 فى المائة من الأصوات الصحيحة، وكان الإقبال على الاقتراع ضعيفا.

وأعرب حاكم ولاية سالزبورج الجديد هارالد بريونر، فى أول تصريح عقب إعلان فوزه اليوم، عن شكر منافسه برنارد اوينجر، مؤكدا استمرار التعاون بينهما لحل كافة مشكلات الولاية.

 


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