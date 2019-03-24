جنوب سيناء تجري تجربة اصطفاف المعدات لمواجهة الكوارث والأزمات

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهد اللواء عماد يوسف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، اليوم الأحد، بالمنطقة الواقعة بين ديوان المحافظة ودار العاملين بطور سيناء، عملية اصطفاف معدات لجميع الجهات المعنية لمواجهة الكوارث والأزمات.

وقال فوزي همام، رئيس مجلس مدينة طور سيناء، إنه تم وضع عدة سيناريوهات للتدريب على كيفية التعامل مع الأزمة وأوقات التحرك، وأماكن التمركزات، وكيفية التنسيق مع الجهات الأخرى وخاصة شركة الكهرباء والدفاع المدني وغيرها من الجهات المعنية.

وأضاف، أن مجلس المدينة يستعد لمواجهة أي طارئ أو أزمة من خلال ( سيارات مياه - سيارات كسح- معدات تطهير مختلفة - حفار على عجل - حفار على كاتينة بالتريلة - ورش صيانة متنقلة مجهزة بالمعدات والأدوات - ديزل متحرك- طلمبة متنقلة بالنزين).

من ناحيته أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أهمية التدريب العملى لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة على مواجهة الازمات والكوارث، والتأكيد على جاهزية الاجهزة التنفيذية لمواجهة أية حوادث طبيعية، أو على أية منشآت حيوية بالمحافظة، مشيدًا بمشروع التدريب العملى التعبوى المشترك، والذى يتم تنفيذه بالمحافظة بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى والأجهزة التنفيذية والأمنية المختلفة بالمحافظة.

وأوضح علي الشحات، نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، أن الهدف من الاصطفاف بجانب التأكد من الحالة الفنية للمعدات، هو استعداد الجهات المعنية لمواجهة أي طواريء في توقيت مثالي.