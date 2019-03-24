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الأحد، 24 مارس 2019 10:01 م
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تنفيذ 1290 حكما متنوعا وضبط 97 هاربا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الأحد، 24 مارس 2019 09:24 م
تنفيذ 1290 حكما متنوعا وضبط 97 هاربا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1290 حكمًا متنوعًا منها 888 حكمًا جزئيا و49 حكما مستأنفا، و299 حكم غرامات، و51 حكم مخالفات، و3 هاربين من أحكام جنائية، وتحصيل مبلغ 10100 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 97 متهمًا هاربا محكوم عليهم، تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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