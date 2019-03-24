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تقرير حكومي : تحرير 50 ألف مخالفة على النيل منذ يناير 2015 وحتى اليوم

الأحد، 24 مارس 2019 03:00 ص
تقرير حكومي : تحرير 50 ألف مخالفة على النيل منذ يناير 2015 وحتى اليوم تعديات على نهر النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار
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كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل أنه تم إزالة 45 ألف و 175 حالة تعدى علي النيل من اجمالى 50 ألف و399 مخالفة .


وأشار التقرير إلي أنه تم تحرير 50 ألف و 75 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.


الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.



 


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