"تعليم الوادى الجديد" يشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحان الصف الأول الثانوى بالتابلت

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية و5 غرفة عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة عقد الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى.

وأكد التداوى، فى بيان رسمى أن "الامتحان التجريبى سيبدأ اليوم فى 27 مدرسة موزعة على المراكز الإدارية الخمسة، وهو الامتحان التجريبى الثانى للطلاب والذى يعقد لأول مرة باستخدام جهاز التابلت".

وعقد وكيل الوزارة اجتماعا بغرفة عمليات المديرية، بحضور المدير العام للتعليم العام، ومديرى الإدارات التعليمية، ومديرى ورؤساء أقسام التعليم الثانوى بالمديرية والإدارات ومديرى مدارس التعليم الثانوى وأخصائى التطوير بالمدارس، لمتابعة الانتهاء من الاستعدادات لعقد الامتحان.

وقال إن جميع الإدارات والمدارس استعدادات للامتحان، مع إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بعقد الامتحان من تسليم أجهزة التابلت وشرائح الاتصالات، وكلمات المرور لجميع الطلاب والمعلمين، وإعداد اللجان حسب تعليمات الامتحان الواردة من الوزارة.

وأفاد مدير التعليم ، أنه تم تحديد خطوات فنية لتنفيذ الامتحان من خلال، تطبيق منظومة التصحيح الإلكتروني، وتوفير شريحة الطالب ( المصرية للاتصالات) الحل البديل رقم (2) للمدارس التى لم يتم توصيل النت بها، يمكن للطالب حل الامتحان فى أى مكان (إذا تعذر بالمدرسة) ولمدة 12 ساعة كاملة، وهناك امتحانين أخر العام بكل مادة، (50%) فقط على أقل بكل مادة لتصبح ناجحًا، ولا امتحان للملحق.

أوضح، أن الامتحان متاح من خلال المدرسة أو، فى أى مكان به " واى فاى " فالامتحان متاح لمدة 12 ساعة كاملة، لافتًا الى أن جميع مدارس الثانوى العام على أرض المحافظة، مفتوحة اليوم وبكامل أطقمها الإدارية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بكل إدارة، تضم مدير التعليم الثانوى فى الإدارة ومدير التطوير التكنولوجي، وتكون الغرفة مهتمة بمتابعة سير الامتحانات للطلاب، وفى حالة حدوث مشكلة يجرى اتخاذ الإجراءات الأزمة، والاتصال الدائم بوكيل الوزارة، وترسل كل مدرسة ثانوى تقريرًا يوميًا عن حالة سير الامتحانات فى المدرسة.