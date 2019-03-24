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تراجع طفيف لبورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك

الأحد، 24 مارس 2019 10:08 ص
تراجع طفيف لبورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك بورصة دبى - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسرا عدد 0.23 نقطة ليصل إلى مستوى 2628.51 نقطة.

 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 47.2 مليون سهم محققة ما قيمته 39.98 مليون درهم من خلال تنفيذ 530 صفقة ل25 سهما، وارتفعت 9 أسهم، فيما انخفض 14 سهما، واستقر سهمين.

 

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.66%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.32%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.53%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 12.54%، ثم بنك دبى التجارى بنسبة 2.67%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.44%، ثم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.12%.


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