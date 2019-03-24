تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط خسائر أسهم البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% خاسراً عدد 3.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1422.66 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين، بختام التعاملات، بحجم 7.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.4 مليون دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 13.73% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 9.84%، بنك البحرين الإسلامى بنسبة 8%، المصرف الخليجى التجارى بنسبة 2.99%، وهبط قطاع الخدمات بنسبة 2.28% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 1.74%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.55%، وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.13%.