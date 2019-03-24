تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.45% خاسرا عدد 39.50 نقطة ليصل إلى مستوى 8669.16 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 21.8 مليون سهم بقيمة 449.5 مليون ريال، وارتفعت أسهم 47 شركة، فيما تراجعت 114 شركة.

وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.64%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.67%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.60%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.54%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.50%.