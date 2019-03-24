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تدشين لجنتين جدد للكبد بالشرقية للقضاء على الزحام

الأحد، 24 مارس 2019 04:14 م
تدشين لجنتين جدد للكبد بالشرقية للقضاء على الزحام اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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دشنت اليوم اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بالشرقية، وحدتين جديدتين بمستشفى منيا القمح وأبو كبير ليصبح عدد الوحدات بمحافظة الشرقية ١١ وحدة هما "الزقازيق، فاقوس،الحسينية، ههيا، أبوكبير، منيا القمح، ديرب نجم، بلبيس، العاشر من رمضان

وأكد وليد عبد الفتاح إسماعيل المشرف العام الأقليمى على وحدات العلاج بالمحافظة، إن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية افتتحت منذ شهر فبراير ٨ وحدات جديدة لاستيعاب المرضى المحولين من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى ١٠٠ مليون صحة، وتيسيرا على المواطنين وتقديم خدمة أفضل، بحيث إن المرضى يتسلموا الجرعات العلاجية خلال أسبوع منذ تسجيله بالوحدات.

كانت أعلنت محافظة الشرقية، إنه تم الانتهاء من مسح 2 مليون و 904 ألف و169 مواطن بحملة الـ 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، وذلك منذ إنطلاق الحملة فى الأول من مارس الحالى، والتى من المقرر إستمرارها لمدة شهرين تنتهى نهاية أبريل القادم، مؤكداً إن الحملة تستهدف إجراء المسح الطبى على 4 ملايين و259 ألف و931 مواطن من الجنسين، بداية من سن 18 عاماً للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية ( ضغط – سكر – سمنه ) وصرف العلاج بالمجان للمصابين.

وبلغ إجمالى عدد الحالات التى صرفت علاج فيروس سى 3969 حالة وإجمالى عدد الحالات التى صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية (ضغط – سكر) 29 ألف و 933 حالة حتى الأن .

 

 

 


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