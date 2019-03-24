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تحرير 953 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 24 مارس 2019 07:05 م
تحرير 953 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات  اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى، مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 953 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 472مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و31 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و25مخالفة انتظار خاطئ وحجز6 سيارات و44 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو13  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وتحرير  13 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 11 مخالفة  بيئة و 101 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 12 مخالفة خط السير و12 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و14 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 13 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 13 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 25مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و11 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و17 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على سيارتين متروكتين و30 مخالفة إزالة فاميه وتحرير23 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و26 مخالفة مواقف عشوائية و13 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير29 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 

 
 

 

 


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