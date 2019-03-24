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تحريات مكثفة لكشف هوية طفلة عثر على جثتها داخل مستشفى حكومى بالجيزة

الأحد، 24 مارس 2019 01:00 ص
تحريات مكثفة لكشف هوية طفلة عثر على جثتها داخل مستشفى حكومى بالجيزة جثه ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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يواصل رجال المباحث التحرى لكشف هوية طفلة عثر على جثتها داخل حقيبة فى مبنى مستشفى حكومى بالجيزة.

يأتى ذلك تنفيذا لأمر النيابة العامة بجنوب الجيزة الرامية لكشف غموض الواقعة بمستشفى حكومى بالجيزة، ومعرفة ظروف وملابسات وفاة الرضيعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بالعثور على جثة طفلة داخل مستشفى حكومى، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن الجثة لطفلة حديثة الولادة، لا توجد بها أى إصابات ظاهرة، تم العثور عليا داخل حقيبة بالمستشفى.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من العاملين بالمستشفى فى محاولة لكشف غموض الحادث، وجارى تكيف التحريات لضبط مرتكب الجريمة، وباشرت النيابة التحقيق.


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