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تاريخ العلاقة بين الإخوان وbbc.. لماذا تستضيف الشبكة البريطانية القيادات الهاربة؟

الأحد، 24 مارس 2019 04:30 ص
تاريخ العلاقة بين الإخوان وbbc.. لماذا تستضيف الشبكة البريطانية القيادات الهاربة؟ الإخوان
كتب أحمد عرفة
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كشف إبراهيم ربيع، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، تاريخ العلاقة بين الإخوان وشبكى "بى بى سى"، وكيف استخدمت الشبكة البريطانية الجماعة للتحريض ضد المنطقة، مشيرًا إلى أن بريطانيا أنشأت تنظيم الإخوان وتعهدت برعايته تمويلا ودعما اعلاميا وسياسيا وإيواءا .

 

وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، تاريخ إن بريطانيا هى صاحبة شبكة "بى بى سى" فليس عجيبا أن تدعم البى البى سى، جماعة الإخوان، وتستضيف قياداتها للتحريض ضد مصر خلال الفترة الحالية.

 

وحول سبب استضافة شبكة "بى بى سى" قيادات الإخوان الهاربة فى الخارج قال إبراهيم ربيع، إن هذا يأتى فى إطار تعهد بريطانيا للإخوان بالإيواء لكى تستخدمهم بالوكالة فى حروب اللاعنف والتحريض والإرباك وترويج الشائعات ونشر الأكاذيب لتعديل الدول عن النهوض بجانب الوصول إلى الفوضى التى تؤدى إلى تدخل أجنبى لتنفيذ مخططات أهل الشر فى تقسيم الأوطان وإعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة.


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