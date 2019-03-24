بيطرى المنوفية: خرطوش ومواد سامة بـ50 ألف جنيه لمواجهة الكلاب الضالة

المنوفية – محمود شاكر

أعلن الدكتور سيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، عن تشكيل حملات مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة وتحقيق الأمن للمواطنين والحصول على أعلى قدر من التأمين لهم.

وأكد عوض أنه تم التعاقد لتوريد كميات كبيرة من الخرطوش، إضافة إلى العديد من المواد السامة التى يتم استخدامها فى سبيل القضاء على الكلاب الضالة والتقليص الكامل لانتشارها.

من جانبه أكد الدكتور عصام حسن مدير المكتب الفنى بمديرية الطى البيطرى بالمنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم شراء كميات من الخرطوش بإجمالى مبلغ وصل إلى 50 ألف جنيه، وذلك فى سبيل القضاء على الكلاب الضالة.

وأضاف أن المديرية تواصل عملها من أجل القضاء على تلك الكلاب، وذلك من حلال التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة ومن أجل الوصول إلى أعلى قدر من الحماية للمواطنين والحفاظ على صحتهم.