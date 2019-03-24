video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 06:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بيطرى المنوفية: خرطوش ومواد سامة بـ50 ألف جنيه لمواجهة الكلاب الضالة

الأحد، 24 مارس 2019 06:00 ص
بيطرى المنوفية: خرطوش ومواد سامة بـ50 ألف جنيه لمواجهة الكلاب الضالة كلاب ضالة - أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

أعلن الدكتور سيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، عن تشكيل حملات مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة وتحقيق الأمن للمواطنين والحصول على أعلى قدر من التأمين لهم.

وأكد عوض أنه تم التعاقد لتوريد كميات كبيرة من الخرطوش، إضافة إلى العديد من المواد السامة التى يتم استخدامها فى سبيل القضاء على الكلاب الضالة والتقليص الكامل لانتشارها.

من جانبه أكد الدكتور عصام حسن مدير المكتب الفنى بمديرية الطى البيطرى بالمنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم شراء كميات من الخرطوش بإجمالى مبلغ وصل إلى 50 ألف جنيه، وذلك فى سبيل القضاء على الكلاب الضالة.

وأضاف أن المديرية تواصل عملها من أجل القضاء على تلك الكلاب، وذلك من حلال التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة ومن أجل الوصول إلى أعلى قدر من الحماية للمواطنين والحفاظ على صحتهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شكوى من انتشار الكلاب الضالة بشارع المطار بمنطقة إمبابة

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

بيطرى المنوفية

الكلاب الضالة

خرطوش




لا تفوتك
"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة