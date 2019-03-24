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الأحد، 24 مارس 2019 02:55 م
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بريطانيا ترسل 20 طنا من المساعدات للمتضررين من إعصار "إيداى"

الأحد، 24 مارس 2019 02:53 م
بريطانيا ترسل 20 طنا من المساعدات للمتضررين من إعصار "إيداى" وزير الدفاع البريطانى جافين ويليامسون
أ ش أ
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أعلن وزير الدفاع البريطانى جافين ويليامسون، اليوم الأحد، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكى ستساعد فى توصيل ما يصل إلى 20 طنا من إمدادات المساعدات للمتضررين من إعصار "إيداى" المدمر الذى ضرب موزمبيق وزيمبابوى وملاوى.
وقال ويليامسون فى بيان نشر على الموقع الإلكترونى للحكومة البريطانية - "تقف بريطانيا متحدة مع المتضررين من الدمار الذى خلفه إعصار إيداى فى هذا الوقت العصيب، يمكن لشركائنا في جميع أنحاء العالم الاعتماد على قواتنا المسلحة لتقديم يد العون في أوقات الحاجة، لذا فإننا نرسل طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي للمساعدة في جهود الإغاثة".
من جانبها، قالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردانت إن الحكومة البريطانية كانت واحدة من أوائل الدول التي استجابت لهذه الأزمة، وهي تبذل كل ما في وسعها لتوفير المساعدة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى أو طعام بسبب هذا الإعصار المدمر.
وأضافت أن المساعدات البريطانية المرسلة على متن هذه الطائرة والتي من المقرر أن تتوجه إلى موزمبيق تشتمل على مستلزمات أساسية، ما من شأنه أن يحدث فرقا حقيقيا وفوريا للناجين.
يذكر أن إجمالي الدعم المقدم من المملكة المتحدة للناجين من إعصار "إيدي" بلغ حتى الآن 22 مليون جنيه استرليني.


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