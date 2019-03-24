video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 07:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بدء التصويت فى أول انتخابات بتايلاند منذ انقلاب 2014

الأحد، 24 مارس 2019 05:19 ص
بدء التصويت فى أول انتخابات بتايلاند منذ انقلاب 2014 شرطة تايلاند
رويترز
إضافة تعليق

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد، في أول انتخابات تشهدها تايلاند منذ انقلاب وقع هناك عام 2014 . ويُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها منافسة بين زعيم المجلس العسكري الحاكم الذي يريد البقاء في السلطة كزعيم منتخب و"جبهة ديمقراطية" تضم الأحزاب المناهضة للمجلس العسكري.

 

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 51.4 مليون شخص في هذه الانتخابات التي يقول محللون إن من المرجح ألا تؤدي إلى نتيجة حاسمة وقد تدخل البلاد في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي.

 

وسيظل أكثر من 93 ألف مركز اقتراع في 77 إقليما مفتوحا حتى الساعة الخامسة مساء(1000 بتوقيت جرينتش) . وقالت مفوضية الانتخابات إن أول نتائج غير رسمية ستُعرف بعد ثلاث ساعات من انتهاء التصويت.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ملك تايلاند يدعو "للأمن والسعادة" فى ظهور مفاجئ عشية الانتخابات

شاهد.. مراسم حرق جثة مالك ليستر سيتى فى تايلاند

ناخبون فى تايلاند يصوتون فى اقتراع مبكر بالانتخابات البرلمانية

صور.. ناخبون فى تايلاند يصوتون فى اقتراع مبكر بالانتخابات البرلمانية

ضربت خادمتها حتى الموت.. ملكة جمال تايلاند هتتحبس مدى الحياة.. اعرف الحكاية

تايلاند

انتخابات تايلاند

انقلاب عسكرى




لا تفوتك
"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة