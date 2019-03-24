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بدء الاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية برئاسة عمان

الأحد، 24 مارس 2019 11:56 ص
بدء الاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية برئاسة عمان الرئيس التنفيذى لهيئة تقنية المعلومات العمانية سالم بن سلطان الرزيقى
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بدأت اليوم الأحد أعمال الاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سلطنة عمان؛ لمناقشة موضوع الأمن الإلكترونى بشكل عام، وعملية التنسيق على المستويين الخليجى والعربى.
وقال رئيس الوفد العمانى، والرئيس التنفيذى لهيئة تقنية المعلومات العمانية سالم بن سلطان الرزيقى خلال كلمته التى أوردتها وكالة الأنباء العمانية اليومالأحد أن الاجتماع  الذى يستمر يومين، يطرح التجارب، والآراء، والأفكار؛ بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية فى البلدان الخليجية، مضيفا أن بلاده تأمل من خلال هذه اللجنة والفرق المنبثقة منها استمرار الجهود المشتركة، وتفعيل المبادرات كالاستراتيجية الاسترشادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومبادرة تعزيز الإطار الأمنى للمعلومات، والخدمات الإلكترونية المشتركة، والشراء الموحد للأجهزة والبرمجيات، والعديد من المبادرات كالاحتراز من الكوارث فى مجال تقنية المعلومات، وبعض التطورات فى هذا المجال.
وأشار الرزيقى أن الهدف الأساسى من اللجنة هو التنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أن دول المجلس وصلت إلى مرحلة متميزة فى مجال الحكومة الإلكترونية- خاصة فى تقرير الأمم المتحدة للجاهزية فى مجال الحكومة الإلكترونية، كما أن هناك العديد من المبادرات والأفكار التى سيتم طرحها خلال الاجتماع، ورفعها إلى اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية التى ستجتمع هذا العام، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الاجتماع التطرق إلى العديد من المبادرات.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الاجتماع سيناقش عددا من المبادرات المقدمة من دول مجلس التعاون ومنها: مبادرات السلطنة حول تعزيز الإطار الأمني للمعلومات، وإعداد دراسة لاستخدام الاتفاقيات الإطارية مع موردي تقنية المعلومات والاتصالات "تصور لاتفاقية الشراء الخليجي الموحد للعتاد والبرمجيات"، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإعداد دراسة لوضع خطة استمرارية الأعمال في حالة الطوارئ لدول المجلس.
كما سيناقش مبادرة دولة الكويت لإعداد إطار لإصدار تقرير دوري يشمل إنجازات الحكومة الإلكترونية، ومبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء نطاق "جي سي سي" على الإنترنت، ومبادرة مملكة البحرين حول إعداد نموذج قياس لتنفيذ الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية، وغيرها من المبادرات.


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