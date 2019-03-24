انطلاق فعاليات دورى "كأس الرئيس" للألعاب الجماعية للمرحلة الثانوية

كتب محمود طه حسين

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات الدور التمهيدي لدوري كأس الرئيس للألعاب الجماعية للمرحلة الثانوية (عام / فني) بنات، في كرة السلة واليد والطائرة، والتي تنظمها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وأقيمت مباريات كرة السلة، بالمركز الرياضي في العباسية، وفاز فريق محافظة أسيوط على محافظة المنيا، كما فاز فريق المنوفية على فريق الدقهلية.



وحقق فريق الجيزة أ الفوز على فريق الشرقية، وفاز فريق القاهرة ب على فريق القليوبية، وتم تصعيد الفرق الفائزة إلى دور الثمانية.



وفى لعبة الكرة الطائرة فاز فريق الدقهلية على فريق المنوفية، وفاز فريق الغربية على فريق الشرقية، وفاز فريق أسيوط على فريق المنيا، وتم تصعيد الفرق الفائزة إلى دور الثمانية.



وفى لعبة كرة اليد، التي أقيمت مبارياتها بمركز فتيات العجوزة، فاز فريق الشرقية على فريق المنوفية، وتم تصعيدهم لدور الثمانية.





